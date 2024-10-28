Деменко: Кордоба забил лучший гол сезона

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился комментарием о голе форварда «быков» Джона Кордобы.

В эти минуты проходит игра 13-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Автором первого забитого гола стал Кордоба, который с дальней дистанции перекинул мяч через голкипера самарцев.

«Кордоба забил лучший гол сезона? Однозначно. Конечно, достаточно курьезный гол для вратаря, но останутся на памяти нападающего всю жизнь», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Следить за ходом поединка «Крылья Советов» - «Краснодар» можно в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на портале LiveResult.