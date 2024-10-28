Раскрыты планы «Зенита» на зиму

Клубы Российской премьер-лиги активно строят планы на зимнее межсезонье, которое по обыкновению является затяжным. Если говорить о «Зените», то первый сбор чемпион России последних лет планирует провести в Катаре. Второй и третий сборы, вероятнее всего, пройдут в ОАЭ.

По данным «Спорт-Экспресса», в ОАЭ «Зенит» может выступить на турнире с участием российских и иностранных клубов. Кроме того, потенциальным соперником «сине-бело-голубых» в зимнее межсезонье может стать команда из Африки.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.