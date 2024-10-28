Бывший белорусский форвард, а ныне спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко близок к тому, чтобы оставить свой пост.

«Стороны ведут переговоры о расторжении контракта», - сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник.

Напомним, что свою игровую карьеру Корниленко завершил в 2019 году, сыграв в 2021 году прощальный матч. Пост спортдира поволжского клуба молодой 41-летний функционер занимает с 2020 года.

Вечером понедельника «Крылья» принимают дома «Краснодар», уступая во втором тайме гостям. Текстовую трансляцию самарской игры 13 тура РПЛ проводит наш портал.