Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о ситуации вингера Антона Зиньковского в столичном клубе.
После прихода Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» Зиньковский стал получать мало игрового времени.
Эксперт заявил, что Зиньковскому нужно сейчас принять решение, либо оставаться и ждать нового тренера, либо уйти в другую команду.
— Чем дольше он сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьезный клуб, — приводит слова Деменко Legalbet.
В текущем сезоне чемпионата России Зиньковский принял участие в семи встречах, в которых не отметился голевыми действиями.
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