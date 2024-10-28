Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о ситуации вингера Антона Зиньковского в столичном клубе.

После прихода Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» Зиньковский стал получать мало игрового времени.

Эксперт заявил, что Зиньковскому нужно сейчас принять решение, либо оставаться и ждать нового тренера, либо уйти в другую команду.

— Чем дольше он сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьезный клуб, — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне чемпионата России Зиньковский принял участие в семи встречах, в которых не отметился голевыми действиями.