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Деменко: «Чем дольше Зиньковский сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьёзный клуб»

28 Октября 2024 • 19:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Экс-игрок столичного «Спартака» Максим Деменко поделился комментарием о ситуации вингера Антона Зиньковского в столичном клубе.

После прихода Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» Зиньковский стал получать мало игрового времени.

Эксперт заявил, что Зиньковскому нужно сейчас принять решение, либо оставаться и ждать нового тренера, либо уйти в другую команду.

— Чем дольше он сидит в запасе, тем меньше шансов у него найти серьезный клуб, — приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне чемпионата России Зиньковский принял участие в семи встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

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