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Сёмин: «Удивляюсь, что Гилерме не востребован»

28 Октября 2024 • 19:45 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голкипере Маринато Гилерме. После ухода из «Локо» прошедшим летом опытный вратарь так и не сумел найти себе новую команду.

«Он мог бы играть ещё, я удивлён, что он не востребован. Хороший вратарь, который всегда был в отличных кондициях и быстро форму набирал. У многих команд голкиперы значительно слабее Гили», - приводит слова Юрия Павловича телеканал «Матч ТВ».

Ранее Гилерме заявлял, что рассуждает о завершении карьеры. Последние 17 лет он провёл в московском «Локомотиве», также вызывался в национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Гилерме
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