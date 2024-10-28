Сёмин: «Удивляюсь, что Гилерме не востребован»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голкипере Маринато Гилерме. После ухода из «Локо» прошедшим летом опытный вратарь так и не сумел найти себе новую команду.

«Он мог бы играть ещё, я удивлён, что он не востребован. Хороший вратарь, который всегда был в отличных кондициях и быстро форму набирал. У многих команд голкиперы значительно слабее Гили», - приводит слова Юрия Павловича телеканал «Матч ТВ».

Ранее Гилерме заявлял, что рассуждает о завершении карьеры. Последние 17 лет он провёл в московском «Локомотиве», также вызывался в национальную сборную России.