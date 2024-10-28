Второй тайм матча «Крылья Советов» - «Краснодар» начался с ещё одного гола «быков»

В 13-м туре Премьер-лиги «Краснодар» продолжает забивать «Крыльям Советов» в гостевом матче. Просто невероятный по красоте и везучести гол Джона Кордобы в конце первого тайма позволил «быкам» повести в счете. А на 49-й минуте лидерам РПЛ помог стандарт. Угловой на правом фланге заработали гости, Эдуард Сперцян навесил в центр штрафной, где без опеки остался Диего Коста, который головой пробил точно в правый верхний угол. Счет стал 0:2.

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