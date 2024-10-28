«Краснодар» обыгрывает «Крылья» после первого тайма благодаря невероятному голу Кордобы

Завершился первый тайм последнего матча 13 тура РПЛ. В рамках встречи в Самаре местные «Крылья Советов» принимают «Краснодар».

По итогу первого тайма впереди «быки». Под конец тайма невероятный гол оформил форвард гостей Джон Кордоба, который буквально по траектории параболы отправил мяч в ворота Ивана Ломаева.

Напомним, что в случае победы «Краснодар», который и так лидирует в РПЛ, оторвётся от идущего на втором месте «Зенита» на три балла. Без учёта этой игры, «быки» опережают «Зенит» лишь по дополнительным показателям.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал. Впереди второй тайм!