Кордоба догнал Глушенкова в таблице бомбардиров РПЛ – только один игрок забил больше

В понедельник «Краснодар» проводит гостевой матч тринадцатого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». После первого тайма команда Мурада Мусаева ведёт со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Джона Кордобы. Колумбийцу удался невероятный удар чуть ли не с правого фланга.

Теперь на счету Кордобы семь голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В таблице бомбардиров колумбиец настиг на второй позиции Максима Глушенкова. Больше забил только полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков – у него восемь голов.

Следить за матчем между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции.