Семёнов: «Адиев загнал «Ахмат» в яму»

Бывший защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов раскритиковал уже бывшего главного тренера чеченского клуба Магомеда Адиева.

«После Адиева команда выглядела удручающе. При Ташуеве команда приходит в себя, это видно. Что‑то наклевывается. Надеюсь, они выберутся из ямы, в которой оказались при прошлом тренере», - делится Семёнов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Адиева уволили из «Ахмата» по итогу нескольких туров текущего сезона РПЛ. Вместо него на пост главного тренера клуба пришёл Сергей Ташуев. В 13 туре грозненцы впервые победили в новом сезоне РПЛ – 3:2, «Ростов» в гостях.