Семёнов назвал единственного выделяющегося игрока «Спартака»

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов высказался о сегодняшнем «Спартаке» и назвал лишь единственного игрока, которого он считает ярким и выделяющимся в команде.

«Я не вижу в команде ярких футболистов. Кто из них? Николсон будет вскрывать оборону? Разве что Эсекьель Барко выделяется», - рассуждает Семёнов для телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» в подходящем к концу 13-м туре смог с уверенным счётом обыграть в гостях «Пари НН». Однако клуб не смог покинуть шестое место, набрав 22 балла.

В рамках 14 тура «красно-белым» предстоит сыграть в знаменитом столичном дерби против московского ЦСКА.