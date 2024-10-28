Стало известно, когда Роша приступит к тренировкам в ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в ближайшее время вернется к тренировкам с клубом.

Напомним, игрок пропустил минувший матч чемпионата России с «Факелом» (0:0) из-за рождения ребенка.

Как утверждает «Чемпионат», Роша уже находится в Москве и завтра приступит к тренировкам с ЦСКА. Отмечается, что у защитника все хорошо.

В текущем сезоне Роша появился на поле в 15 встречах с учетом всех турниров и стал автором двух результативных передач.

Соперником ЦСКА в ближайшем туре Российской премьер-лиги станет «Спартак». Игра между командами должна пройти 2 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.