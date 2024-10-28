Гилерме: «Очень сложно принимать конец карьеры»

Ныне свободный голкипер Маринато Гилерме высказался о своём завершении карьеры, которое, по его словам, уже очень близко.

«Очень сложно принимать конец карьеры, потому что у всех спортсменов мира это горит до последнего. Надо уйти из спорта как надо и когда надо. Я близок к этому, стараюсь принять это решение вовремя. Сейчас у меня такой момент, что я сижу и думаю. Бог все знает», - говорит Гилерме для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Гилерме покинул столичный «Локомотив» после 17 лет в клубе летом 2024 года. С тех пор опытный вратарь не смог найти себе новую команду. Ранее сообщалось об интересе к нему из Бразилии, однако возвращаться на родину игрок, проведший в России почти 20 последних лет, хотел бы остаться в российском футболе.