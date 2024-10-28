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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Спартак» должен бороться за тройку

28 Октября 2024 • 18:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

— По составу «Спартак» должен бороться за топ-3. С «Краснодаром» была ключевая игра, нельзя было им позволять делать отрыв. Но проиграли, надо работать дальше, — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

В матче 13-го тура чемпионата России «Спартак» одолел на выезде «Пари НН» со счетом 2:0. Голами отметились Тео Бонгонда и Шамар Николсон.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 22 очка. Отставание команды Деяна Станковича от лидера чемпионата составляет восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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