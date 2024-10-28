Ледяхов: «Спартак» переломил плохую серию, уже хорошо

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился комментарием после победы «Спартака» над «Пари НН».

Игра 13-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Ледяхов заявил, что «Спартак» смог прервать неудачную серию, но команда все еще не отличается стабильностью.

— Предсказать что-то сложно, давайте подождем, как будут развиваться события дальше, — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

По итогам 13 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды Деяна Станковича 22 набранных очка.

В ближайшем туре «красно-белые» встретятся на выезде с ЦСКА. Игра должна будет пройти 2 ноября на «ВЭБ Арене».