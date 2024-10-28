Осинькин: «В стабильности состава соперника для нас нет преимуществ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Сегодня из-за дисквалификации Костанцы впервые в чемпионате в стартовом составе выйдет Мендес. Как отсутствие Фернандо может сказаться на игре?

- Мендес уже в Грозном играл в стартовом составе и в двух кубковых матчах. Просто немножко разные качества у этих футболистов. Мы поставили Мендеса, потому что не такой широкий выбор у нас вот в этой позиции. Мы понимаем, что у нас еще выбыл на этой позиции Витюгов. Фернандо? Наверное, его основное качество - умение вести единоборства. А Мендес - это такой опорник, который умеет двигать мяч, умеет контролировать игру. Это не подстройка под соперника, это просто вынужденная мера.

- Гленн Бейл сегодня появился в заявке на матч. Насколько он здоров, стоит ли ожидать его появления на поле?

- Посмотрим, насчет появления. Он 2-3 дня тренируется с общей группой. Есть такая травма, которая не прошла сразу, там был рецидив, в итоге он достаточно много пропустил. Но сейчас решили подлечить более основательно, не рискуя совершенно его здоровьем. Надеюсь, что он уже в шаге.

- «Краснодар» сегодня пятый матч подряд играет одним и тем же составом. Это осложняет или облегчает подготовку и разбор соперника?

- Наверное, это, конечно, упрощает, но не значит, что в этой простоте есть хоть какие-то для нас преимущества, потому что стабильность состава - это значит, что они лучше понимают друг друга, лучше сыграны. Мы в этой ситуации действительно угадали на все 100%, плюс еще и кубковые матчи нам часто дают подсказку. А дальше уже посмотрим, постараемся сделать так, что то, что мы знали состав и готовились к определенному составу, нам поможет.