Мусаев: «Не знал, что пять игр мы не меняем состав»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Вчера «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью. И сегодняшняя победа может позволить вам еще больше оторваться от преследователей. Это может быть дополнительной мотивацией к матчу?

- Думаю, что нет. Еще слишком рано смотреть в турнирную таблицу. Есть конкретный соперник - «Крылья Советов». Мы должны думать только о сегодняшней игре, и никакие расклады нас не должны интересовать.

- После победы над «Спартаком» вы говорили, что главное - не впасть в эйфорию и не витать в облаках. Удалось добиться этого с командой?

- Увидим сегодня. Пока что касается цикла, который прошел, пока в принципе хорошо тренировались, хорошая атмосфера, и на сегодняшний день всё нормально. Но на ваш вопрос полностью ответит только игра.

- Уже пятый матч подряд у вас один и тот же состав. Это какая-то примета, или просто самые лучшие играют?

- Не думал об этом. В прошлом матче со «Спартаком» хорошо сыграли, и нет повода менять кого-либо, поэтому оставляем тот же состав. Очень важна сыгранность. Я не знал, что пять игр мы не меняем состав, но те, кто выходят сегодня, заслужили это больше других.