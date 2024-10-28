В «Локомотиве» сообщили громкую новость о травме Батракова

Молодой талант московского «Локомотива» Алексей Батраков избежал серьёзной травмы по итогу матча с «Зенитом» в 13 туре РПЛ (1:1). Об этом сообщил главврач «Локо» Игорь Калюжный.

«Медосмотр не выявил серьёзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений. Будем следить за дальнейшей динамикой восстановления. И рассчитываем, что к кубковому матчу с «Динамо» он точно восстановится», - рассказал Калюжный посредством официальных соцсетей «Локо».

Батраков в этом сезоне, напомним, оформил девять голов и шесть ассистов в 17 официальных матчах во всех турнирах.