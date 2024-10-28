«Краснодар» не выигрывал в 13 туре чемпионата России в восьми последних сезонах

Любопытной статистикой про «Краснодар» и 13-й по счёту тур чемпионатов России делится телеграм-канал «Цифроскоп». Дело в том, что «быки» не побеждали в 13 туре в восьми последних чемпионатах России.

Неудачная серия началась в 2016 году, с тех пор «быки» ни разу не побеждали в очных матчах этого тура. «Краснодар» в них три раза играл вничью и аж пять раз проигрывал.

Напомним, что «Краснодар» - лидер турнирной таблицы РПЛ, с 30 очками южане опережают петербургский «Зенит» по дополнительным показателям в турнирной таблице Премьер-лиги.

Игру понедельника между «Крыльями» и «Краснодаром» в текстовом формате покажет наш портал.