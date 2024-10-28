Игрок «Факела» рассказал, почему клубу удалось отобрать очки у ЦСКА

Игрок воронежского «Факела» Игорь Калинин рассказал, почему его команда смогла отобрать очки на выезде у фаворита игры, московского ЦСКА в очном матче.

«Однозначно тот камбек в игре с «Ахматом» (3:2) придал уверенности ребятам. Также с махачкалинским «Динамо» был камбек, с «Рубином», против «Зенита» в Кубке пацаны отличный матч провели. Я громкие слова о переломном моменте не скажу, но всё хорошо», - говорит Калинин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок ЦСКА и «Факела» (0:0) состоялся в субботу, 26 октября. После нулевой ничьей «Факел» набрал 11 очков, клуб продолжает оставаться вне зоны вылета – на 14-м месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги.