​Селюк: «Возвращение Чалова может создать проблемы в раздевалке»

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможность возвращения в московский ЦСКА нападающего Фёдора Чалова. Он опасается, что возвращение Чалова, который сейчас выступает в Греции, может создать дополнительные проблемы в раздевалке команды. Напомним, что в 13 матчах за ПАОК Чалов забил всего лишь один мяч.

- Если допустить, что Федя вернется, то тоже будет проблема внутри раздевалки. Я не думаю, что они сейчас его возьмут обратно, - цитирует слова Селюка «ВсеПроСпорт».

Сейчас московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.