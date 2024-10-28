В «Рубине» заявили, что Дюпин ушёл в «Краснодар» не из-за денег

Минувшим летом Юрий Дюпин сменил казанский «Рубин» на российский топ-клуб, «Краснодар». Спортидир «Рубина» Константин Дзюба рассказал, почему опытный голкипер решил сменить обстановку.

«Юра озвучил свою позицию — он хотел бы уехать в сторону Юга, поменять условия и климат, это было важно для его семьи», - говорит Дзюба для для «Бизнес Online».

Напомним, что Дюпин ранее в карьере уже играл за клуб из Краснодара, «Кубань». Также один сезон Юрий провёл в «Анжи». Сейчас вратарю 36 лет, в марте он отметит своё 37-летие.

«Краснодар» вечером сыграет с «Крыльями Советов», текстовая трансляция встречи – на нашем портале.