Бушманов: Голов в матче «Крыльев Советов» с «Краснодаром» будет немало

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче чемпионата России «Крылья Советов» - «Краснодар».

Бушманов заявил, что считает «Краснодар» фаворитом поединка, несмотря на то, что «быки» сыграют на выезде.

— Сейчас команда Мусаева на ходу, и сегодня ей нужно обязательно брать три очка. «Крылья» дома точно не будут сидеть в обороне, этим и должен воспользоваться «Краснодар», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в предстоящем поединке будет много забитых голов.

Игра между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоится сегодня, 28 октября. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет подробную текстовую трансляцию матча.