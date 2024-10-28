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Бушманов: Голов в матче «Крыльев Советов» с «Краснодаром» будет немало

28 Октября 2024 • 17:35 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
1 3.95 X 3.75 2 1.95
Через 0 ч. 37 мин.

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче чемпионата России «Крылья Советов» - «Краснодар».

Бушманов заявил, что считает «Краснодар» фаворитом поединка, несмотря на то, что «быки» сыграют на выезде.

— Сейчас команда Мусаева на ходу, и сегодня ей нужно обязательно брать три очка. «Крылья» дома точно не будут сидеть в обороне, этим и должен воспользоваться «Краснодар», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в предстоящем поединке будет много забитых голов.

Игра между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоится сегодня, 28 октября. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет подробную текстовую трансляцию матча.

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Крылья Советов Краснодар Евгений Бушманов ещё теги

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