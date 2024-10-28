«Крылья» и «Краснодар» назвали составы на очный матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и «Краснодар» вечером понедельника завершают 13-й тур Российской премьер-лиги. Оба коллектива назвали свои стартовые составы на встречу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Гальдамес, Мендес, Бабкин, Гарре,Олейников, Ежов, Сергеев;

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Коста, Оласа, Ленини, Черников, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

Напомним, что «Крылья» в своём активе на данный момент имеют 12 очков и занимают десятое место турнирной таблицы. Что же касается «Краснодара», то «быки» с 30 очками лидируют.

Текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Краснодар» проведёт наш портал.