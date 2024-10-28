Гладилин: «Скоро к Батракову будут относиться как к футболисту, которого надо выключать из игры»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием об игре атакующего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Специалист заявил, что Батраков идет по хорошему графику результативности, но со временем к нему будут относиться серьезнее и играть жестче.

— Так что ему надо готовиться к этому. К нему будут относиться как к футболисту, которого надо выключать из игры, — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний Батраков провел 13 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал шесть ассистов.

Стоит сказать, что на данный момент Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ.