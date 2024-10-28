Булыкин: «Ничья с чемпионом даст «Локомотиву» уверенности»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о московском «Локомотиве». «Железнодорожники» в минувшее воскресенье разошлись ничьей с Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках 13 тура РПЛ (1:1).

«Ничья с чемпионом должна придать «Локомотиву» психологической уверенности. После поражения от «Химок» было важно сыграть в Санкт-Петербурге хорошо, однако у хозяев были шансы, тот же выход один на один в первые минут», - рассуждает Булыкин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» после ничьей смог сохранить за собой третье место турнирной таблицы. У команды на данный момент 28 очков и третье место, отставание от первого места – два балла.