Гладилин оценил работу Карасёва в матче «Зенит» - «Локомотив»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о работе арбитра Сергея Карасёва в матче «Зенит» - «Локомотив».

Встреча 13-го тура чемпионата России завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

Специалист считает, что Карасёв на хорошем уровне отработал матч, а «Зенит» обижен на него из-за своего результата, так как команда хотела победить.

— Но «Локомотив» выдержал и взял хорошую ничью — это очень хороший результат для «Локомотива», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После 13 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Локомотив» идет на одну строчку ниже, имея на счету 28 баллов.