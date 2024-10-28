Дилан Мертенс сравнил Воронеж с Болгарией

Легионер воронежского «Факела» Дилан Мертенс сравнил Воронеж с одной из европейских стран, в которой ранее ему довелось играть и жить.

«Воронеж – отличное место. Напоминает мне Болгарию, я бы сказал, что Воронеж на болгарские города похож. Очень мило, много чем можно позаниматься в свободные часы. Адаптироваться мне было несложно», - делится Мертенс с Legalbet.

Напомним, что «Факел» в 13 туре смог зацепить в гостях нулевую ничью с московским ЦСКА. В турнирной таблице «огнеопасные» идут на 14 месте с 11 баллами.

Сам Мертенс оказался в «Факеле» минувшим летом, перейдя из чемпионата Болгарии.