​Губерниев прокомментировал слова Карпина об отставке

Не так давно главный тренер российской сборной и «Ростова» Валерий Карпин высказывался на тему возможной отставки. Его мысли прокомментировал известный спортивный российский комментатор Дмитрий Губерниев, он считает что это связано с периодом не лучших результатов в карьере Карпина.

-Я думаю, что каждый тренер задумывается об отставке, особенно в дни сомнений и тягостных раздумий. Конечно, команда играет плохо, поэтому он задумывается об уходе. Как иначе-то?, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в российском чемпионате РПЛ позади тринадцать туров.