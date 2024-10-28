Марков поддержал Чалова, который не забивает за ПАОК

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков выразил поддержку нападающему ПАОКа Фёдору Чалову. Россиянин с момента летнего перехода в стан чемпиона Греции забил за клуб всего лишь один курьёзный мяч.

«Чалов ещё адаптируется к Греции. Он оказался в новом для себя чемпионате, там совершенно иная игра. Здесь он был в ЦСКА, в одной из самых сильных и организованных команд в лиге, где каждый знает свою роль. В РПЛ ему было гораздо легче забивать», - говорит Марков с Legalbet.

Напомним, что до этого Чалов долгие годы практически без перерыва выступал за родной московский ЦСКА, выпускником академии которого он является.