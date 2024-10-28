Кордоба зимой может перейти в «Спартак»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился информацией о возможном трансфере форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Спартак».

— Насколько я знаю, переход Кордобы в «Спартак» может состояться этой зимой. По крайней мере, так думают представители Кордобы, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Специалист заявил, что летом агенты Кордобы просили у «Спартака» слишком большие подъемные, которые клуб платить отказался.

В текущем сезоне 31-летний колумбиец появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.

Действующий трудовой договор Кордобы с «Краснодаром» истекает следующим летом.