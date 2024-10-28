Илич призвал дать Станковичу время

Бывший сербский тренер «Пари НН» Саша Илич призвал дать своему соотечественнику Деяну Станковичу, который стоит у руля основной команды «Спартака», больше времени.

«Хороший тренер, отличный человек с большими амбициями. Будучи игроком, он выступал в больших клубах и знает, что такое находиться под давлением. Верю в Станковича и уверен, что он выйдет из этой сложной ситуации он выйдет намного более сильным. Неудачи и кризисы — норма в футболе, дайте Деяну время», - делится Илич с «РБ Спорт».

Напомним, что пока что «Спартак» под руководством Станковича идёт лишь на шестом месте турнирной таблицы в РПЛ по итогу прошедших 13 туров. У команды в активе 22 очка.