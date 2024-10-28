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Личка оценил игру Лунёва

28 Октября 2024 • 16:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
01.11 19:00

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре голкипера «бело-голубых» Андрея Лунёва.

«Лунёв играет ногами очень хорошо. Так, как надо. Я принимаю ситуации, когда вратарь допускает в сезоне 2-3 ошибки, после которой нам забивают. Больше не надо», — цитирует Личку портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что его требование к вратарям зависят от качества поля и счета на табло, например, в матче с «Химками» при 4:3 лучше было не рисковать, а просто успокоить игру.

В составе «Динамо» 32-летний Лунёв провел 13 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 15 голов и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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