Известны результаты обследования Батракова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил травму в концовке воскресного матча Премьер-лиги против «Зенита». В понедельник Батраков прошёл медицинское обследование. К счастью, серьёзных проблем у 19-летнего футболиста выявлено не было. Полузащитник будет тренироваться в общей группе, сообщает «Матч ТВ».

Стоит сказать, что травма Алексея Батракова выглядела страшной, учитывая то, как сильно вывернулась стопа футболиста.

«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице. Гостевой матч против «Зенита» команда Михаила Галактионова завершила со счётом 1:1.