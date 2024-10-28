Назван лучший форвард РПЛ по верховым дуэлям, он выступает за «Химки»

Назван лучший игрок Российской премьер-лиги по числу выигранных верховых дуэлей. Это форвард подмосковных «Химок» и бывший нападающий московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Антон Заболотный.

По информации Opta Sports, у Заболотного 82 верховых единоборства в этом сезоне Премьер-лиги. А это минимум в два раза больше, чем любой у любого другого форварда.

Следом идут Николай Комличенко (40, «Ростов»), Мирлинд Даку (39, «Рубин»), Егор Голенков (38, снова «Ростов») и Владимир Ильин (33, «Факел»).

Напомним, что в «Химках» Антон оказался в минувшее межсезонье после ухода из ЦСКА.