​Губерниев: «Спартак» пока находится в зоне турбулентности»

В российском футболе прошли матчи тринадцатого тура РПЛ, московский «Спартак» оправился от предыдущих неудач и набрал три очка в Нижнем Новгороде. Тем не менее, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пока что не спешит говорить о выходе из кризиса. Он считает, что команда Деяна Станковича по-прежнему остаётся в «зоне турбулентности».

- Рано говорить о том, что успокаивается эта буря в «Спартаке». Сложно сказать, может ли она в принципе успокоиться. Посмотрим, когда про них можно будет сказать, что полет нормальный, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент московский Спартак занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. В следующем туре РПЛ он сыграет с московским ЦСКА.