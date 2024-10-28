«Абаскаля добрым словом точно вспоминать не будут» — Шикунов

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», поделился мнением о том, будут ли болельщики вспоминать Гильермо Абаскаля.

«Абаскаля добрым словом точно вспоминать не будут, там ничего не было. Были тренеры, которых можно вспоминать, но не Абаскаля точно», — приводит слова Шикунова Metaratings.

Напомним, испанский специалист возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год. Под его руководством «красно-белые» завоевали бронзовые медали РПЛ.

Минувшим летом «Спартак» возглавил Деян Станкович, подписав с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

По итогам 13 туров столичный клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 22 балла.