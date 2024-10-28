Семёнов: «Спартак» кидает в разные стороны

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об игре московского «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

Футболист заявил, что ему сложно оценивать работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака», так как команда не отличается стабильностью.

«Я не вижу сверхдоминирования на поле. Разве что только контроль мяча, но этим нельзя выиграть. У «Спартака» будут проблемы», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 22 балла после 13 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.