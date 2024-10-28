Барбоза объяснил, почему не верит в отставку Карпина

Известный агент Паулу Барбоза поделился комментарием о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

Ранее сам Карпин заявил, что иногда задумывается об уходе из «Ростова».

Агент заявил, что в текущем сезоне «Ростов» не радует болельщиков своими результатами, но всегда все можно исправить по ходу сезона.

«Мне кажется, что Карпин сказал про мысли об отставке на эмоциях. Он проводит уникальную работу в «Ростове», поэтому, я сомневаюсь, что он подаст в отставку», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» находится на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 13 баллов.