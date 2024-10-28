Наумов: Батракова должны были удалять в матче с «Зенитом»

Николай Наумов, который в своё время занимал должность президента в «Локомотиве», дал комментарий по поводу эпизода из воскресного матча против «Зенита». По мнению Наумова, арбитр Сергей Карасёв должен был удалять с поля хавбека «железнодорожников» Алексея Батракова на 72-й минуте, показав вторую карточку жёлтого цвета.

«Что касается Батракова: он избежал красной карточки в этом матче, его Карасёв просто пожалел. Я думаю, он просто не захотел ломать игру, что делает ему честь», - цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Алексей Батраков в концовке игры получил серьёзную травму. Именно Батраков забил гол в ворота «Зенита». Матч завершился вничью со счётом 1:1.