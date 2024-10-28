Барко – лучший в РПЛ по сольным проходам

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко является лучшим игроком чемпионата России по сольным проходам. Об этом вещает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, в текущем сезоне Барко сделал 307 проходов с мячом на 5+ метров. Ближайшим преследователем аргентинца является защитник «Ростова» Максим Осипенко (256), а замыкает тройку Мозес (224) из ЦСКА.

В этом сезоне РПЛ Барко провел 12 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. В копилке команды Деяна Станковича 22 набранных очка.