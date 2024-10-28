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Барко – лучший в РПЛ по сольным проходам

28 Октября 2024 • 15:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко является лучшим игроком чемпионата России по сольным проходам. Об этом вещает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, в текущем сезоне Барко сделал 307 проходов с мячом на 5+ метров. Ближайшим преследователем аргентинца является защитник «Ростова» Максим Осипенко (256), а замыкает тройку Мозес (224) из ЦСКА.

В этом сезоне РПЛ Барко провел 12 матчей, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. В копилке команды Деяна Станковича 22 набранных очка.

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