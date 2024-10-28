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​Губерниев: «Соболев ещё ничего не показал, ему не следует дерзить журналистам»

28 Октября 2024 • 15:53 Комментировать

Российский нападающий Александр Соболев сменил московский «Спартак» на питерский «Зенит», но остался верен себе и продолжает не самым корректным образом реагировать на вопросы журналистов. Это раздражает известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который призвал нападающего думать больше об игре, а не огрызаться журналистам:

- Как Соболев на поле? Пока никак. Ему надо много работать, его взяли в большой клуб. Проявлять он себя должен не в подтрибунном помещении и дерзить журналистам, а на футбольном поле, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В российском чемпионате прошли тринадцать туров.


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Зенит Дмитрий Губерниев Александр Соболев ещё теги
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