Сёмин: «Всем хочется, чтобы Глушенков вернулся на поле»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Напомним, игрок пропустил минувший матч чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) из-за травмы.

По мнению Сёмина, «Зениту» приходится нелегко из-за потери Глушенкова, ведь вместе с ним атака команды всегда играет на максимум.

— Думаю, всем хочется, чтобы Глушенков как можно скорее оправился от повреждения и вернулся на футбольное поле, — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в десяти матчах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.