В «Акроне» назвали конкретную задачу в РПЛ

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян ответил на вопрос о том, какая задача стоит перед тольяттинским клубом в текущем сезоне чемпионата России.

Специалист заявил, что можно многое говорить, глядя на текущие результаты «Акрона», но после трети сезона рано делать выводы.

«Задача у нас конкретная — сохранить место в РПЛ. Напрямую это позволяет сделать место от 12‑го и выше», — цитирует Задояна Metaratings.

Напомним, нынешний сезон является дебютным для «Акрона» в РПЛ. После 13 туров подопечные Заура Тедеева находятся на восьмой позиции в турнирной таблице, имея в копилке 13 баллов.

В ближайшем туре «Акрон» примет на своем поле «Крылья Советов».