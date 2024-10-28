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​Губерниев: «У «Локомотива» есть всё для борьбы за золото»

28 Октября 2024 • 15:31 Комментировать
Зенит
1:1
Локомотив Москва

Известный российский спортивный комментатор и аналитик Дмитрий Губерниев высоко ценит выступления московского «Локомотива», который идёт в первой тройке в турнирной таблице российского чемпионата. Вот и тринадцатом, «несчастливом» туре они добыли вполне хороший результат, сыграв вничью с питерским «Зенитом», Губерниев видит в клубе большой потенциал:

- Очень здорово, что борьба за чемпионство продолжается. Уверен, что «Локомотиву» по силам не просто быть в тройке, но и в борьбе за золото. Такому дерзкому, молодому и не признающему авторитетов «Локо» это по силам, - цитирует слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Сейчас «Локомотив» идёт на третье месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Губерниев

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