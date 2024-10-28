Давыдов назвал российского игрока, которому вручил бы «Золотой мяч»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, какому российскому футболисту вручил бы «Золотой мяч».

— Глушенкову, 100 процентов. Если в порядке цифр, то Глушенков, Головин, Миранчук. А так, у меня большие надежды на Батракова, — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

По мнению игрока, Батраков уже сейчас готов выступать в сильнейших лигах.

Сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ожидается, что в этом году награда достанется бразильскому нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является Лионель Месси.