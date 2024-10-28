Семшов объяснил, почему «Ростов» не уволит Карпина

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» после домашнего фиаско в матче с «Ахматом».

«Об отставке Карпина не может быть и речи. Команда испытывает и логистические сложности, и травм хватает. Много молодых футболистов, которые только второй сезон играют», - передает слова эксперта «Советский спорт».

Напомним, что «Ростов» потерпел поражение от грозненского клуба со счетом 2:3. После этой неудачи команда Карпина с 13 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке «жёлто-синие» на выезде встретятся с московским «Динамо». Игра пройдет в пятницу, 1 ноября.