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Семшов объяснил, почему «Ростов» не уволит Карпина

28 Октября 2024 • 14:57 Комментировать

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» после домашнего фиаско в матче с «Ахматом».

«Об отставке Карпина не может быть и речи. Команда испытывает и логистические сложности, и травм хватает. Много молодых футболистов, которые только второй сезон играют», - передает слова эксперта «Советский спорт».

Напомним, что «Ростов» потерпел поражение от грозненского клуба со счетом 2:3. После этой неудачи команда Карпина с 13 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке «жёлто-синие» на выезде встретятся с московским «Динамо». Игра пройдет в пятницу, 1 ноября.

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