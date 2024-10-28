Эштреков: «Глядя на Батракова, всем нападающим РПЛ надо призадуматься»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Зенитом» и золотой гонке.

- Как оцените результата матча? Счет по игре?

- Счет известен, а что там могло быть в пользу «Зенита» или «Локомотива» - уже не важно. Да, у гостей были хорошие моменты, например, у Сулейманова, и у питерцев они были. Матч был интересный, и «железнодорожники» выглядели достойно. Команды играли на встречных курсах.

- Лучшим игроком матча признали Батракова. Согласны с этим, ведь он ошибся на угловом, который привел к голу «Зенита»?

- Его заслуженно признали лучшим. Он забил. Но я бы отметил всю команду Галактионова, которая выглядела достойно и держала свой уровень. Хотя гол Мостового тоже получился хорошим. Индивидуальные ошибки гостей имели место в матче, но в целом, команда справилась.

- Батраков вышел в лидеры гонки бомбардиров с восемью мячами. Что об этом думаете?

- Это говорит о том, что всем нападающим РПЛ надо призадуматься. Батраков - молодец, держит тот уровень, на который вышел в этом сезоне. Главное, чтобы обошлось без травм. Не знаю, как у него дела после матча с «Зенитом», в котором он получил повреждение. Надеюсь, обойдется без последствий, чтобы не выпадать из колеи. Потому что эпизод был неприятный, когда ему наступили на голеностоп.

- Галактионов снова угадал с заменами, выпустив Пиняева. Это уже его визитная карточка?

- Так получилось, что Пиняев вышел и тут же отдал голевой пас. Значит, тренер действительно угадал, выпустив его на поле. Ситуация складывалась так, что «Локомотив» проигрывал. Нужно было менять счет. Пиняева оставили в запасе, видимо, решив выпустить позже, чтобы освежить и обострить игру. Тут все логично.

- Семак сказал, что «Зенит» не может быть доволен ничьей в этом матче. А вы как считаете?

- Каждый смотрит со своей стороны и оценивает шансы своей команды. Семак считает, что у его команды было больше возможностей забить. Понятно, что «Зенит» играл дома, при своих болельщиках и рассчитывал на победу. Но на поле есть и соперник, который тоже хорошо готовился к матчу. Тут важно не количество шансов забить, а то, кто как их использовал.

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- Говоря о золотой гонке, можно ли утверждать, что «Зенит» в этом чемпионате столкнется с новым уровнем конкуренции?

- Питерцам будет в этом сезоне непросто. Есть не только «Краснодар», а пять команд, которые будут бороться за медали. Но сложности будут у всех. Кто мог подумать, что «Локомотив» проиграет «Химкам»? Конкуренция в РПЛ – это здорово. Это повышает интерес к матчам, и сами игры становятся более содержательными. А вот когда явный лидер определился, то это уже не так интересно.

Елена Григорьевская