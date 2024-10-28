Орлов: «Клаудиньо себя запустил, он не прогрессирует»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре бразильского легионера «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне.
«Явно снизил к себе требования! От него все ждут гораздо большей остроты! Клаудиньо, увы, себя запустил. Он не прогрессирует - на месте стоит!», - приводятся слова Орлова на страницах «Спорт-Экспресса».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний полузащитник провел 12 поединков и отметился пятью голевыми передачами.
В рамках 13-го тура чемпионата страны «Зенит» расписал мировую с московским «Локомотивом» со счетом 1:1. После этого поединка команда Сергея Семака с 30 баллами занимает второе место в турнирной таблице.
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