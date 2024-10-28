Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своими впечатлениями от гостевого матча «железнодорожников» с «Зенитом» (1:1).

- Получил удовольствие от игры! – говорит Наумов. - Качественный футбол. Результат закономерен. Кстати, я и предсказывал ничью, говорил, что она будет выгодной для «Локо». Так и получилось. Гости вышли на матч такими заряженными! Давно такого не видел. Это говорит о том, что Галактионов здорово поработал со своим штабом. Отрезками гости смотрелись даже предпочтительнее. Вообще такая качельная игра с равными шансами на победу. В целом, справедливый исход встречи.

- Батраков – феномен?

- Я бы не стал преувеличивать его значение в этом матче.

- Вот как?

- Да, он забил красивый гол. Безусловно, талантливый парень. Такое исполнение не натренируешь. Это уже заложено. Алексей всегда оказывается в нужном месте и четко реализовывает свои моменты. Даже маленькие моментики он решает в свою пользу, в отличие от Сулейманов или Воробьева. Но я не могу сказать, что он был лучшим на поле.

- Кто, если не он?

- Если брать обе команды, то лучшим был Мостовой. Он затерзал оборону «Локо», особенно в первом тайме. Забей он в начале встречи, кто знает, как бы все в итоге сложилось. Так что Мостовой отыграл просто великолепно. Батраков допустил одну грубую ошибку.

- Какую?

- При розыгрыше углового, когда «Зенит» в итоге провел свою голевую атаку. Зачем они вообще затеяли этот розыгрыш… Не понимаю! Батраков же очень хорошо подает с угловых. А он отдал этот пас. Глупо как-то получилось. Поэтому я и считаю, что лучшим на поле был все же Мостовой.

- А ведь Батракова могли еще и удалить?

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- Сейчас болельщики «Зенита» говорят, что судья должен был показать ему вторую желтую. Удаление. Если бы это была у него первая, Карасёв бы ее точно показал. Но арбитр не захотел ломать игру двух лидеров нашего футбола – классную, жесткую, боевую игру. Порой даже жестокую. Карасёв довольно высоко поднял планку единоборств. Где-то его можно понять. Но по факту Алексей, конечно, заслуживал удаления.

- Есть вопросы к зенитовским бразильцам – Венделу и Клаудиньо, прежде всего?

- К ним уже соперники привыкли. А во-вторых, они начали играть академично, стали предсказуемыми. К тому же Вендел, как я понял, вышел с травмой. Это сказалось.

- А Клаудиньо?

- Да он уже второй сезон выглядит не слишком хорошо. Считаю, Семак с заменами не угадал. Выпустил Артура, потом его заменил. Надо было сразу бросать в бой Ерохина.

- Соболев опять в игру не попал?

- Так я сразу сказал: место Соболева – на лавке. И вот мы в этом убеждаемся. Семак его еще два-три раза выпустит, Соболев ничего не покажет, и тренер перестанет в него верить. Семак упростил игру. рассчитывал, что Соболев хорошо сыграет головой, будет скидывать мячи, цепляться. Но форвард выглядел очень слабо! Думаю, скорее всего, он будет получать игровое время, когда «Зенит» будет вести с комфортным счетом – 2:0 или 3:0. Ну не вписывается он в этот игровой рисунок.

Александр Сычёв