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Ринат Билялетдинов: «Этот чемпионат спокойной жизни «Зениту» не даст» эксклюзив

28 Октября 2024 • 13:35 Комментировать
Зенит
1:1
Локомотив Москва

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Зенитом».

- Как оцените результата матча «Зенит» - «Локомотив»?

- Ничья закономерна. Могла победить и та, и другая команда. В концовке встречи было два момента: сначала не забил Сулейманов, а потом был выход один на один игрока «Зенита». Это косвенно подтверждает, что ничья – закономерный итог.

- Лучшим футболистом матча признали Батракова. Согласны с этим, ведь он ошибся на угловом, который привел к голу «Зенита»?

- Надо отдать должное «Локомотиву», был настрой на борьбу, хорошие движение. Вообще в этом туре во многих матчах летели искры на поле, что ЦСКА – «Факел», что «Ростов» - «Ахмат», что «Химки» - «Динамо». От этого получаешь удовольствие. А что касается гола «Зенита» - это просто подарок от «Локомотива». А гол Батракова рабочий, потому что гости заставили ошибиться защитников «Зенита». А если говорить о лучших футболистах, мне понравился Карпукас. Отдельные моменты его игры уже превращаются в какой-то хороший отрезок. Он в этом плане растет. Баринова тоже можно выделить. Но предпочтение отдают тому, кто забил. И, конечно, выделил бы Мостового. Это хороший движок команды. Но «Зениту» не хватило Глушенкова. Иначе игра была бы еще интереснее. Также понравились Латышонок и Вендел с натяжкой. 

- Батраков вышел в лидеры гонки бомбардиров с восемью мячами. Что об этом думаете?

- Это не случайно. Но любой бомбардир – плод командной игры. Просто голевые моменты часто ложатся на нападающего. Хотя атакующее построение «Локомотива» таково, что забить могут многие. Но в силу игры команды в зоне реализации оказывается Батраков. Он забил после хорошей передачи Пиняева, который отдал пас на удобной высоте. А если вспомнить все восемь голов Алексея – это плод его способностей оказаться в нужной точке. У него есть голевое чутье, и важно его закрепить. Жаль, что ему досталось. Надеюсь, травма у Батракова не серьезная. Но ничего. Пусть терпит. Это только закаляет. Он там спас ситуацию, пошел под удар, здорово сыграл в обороне, приняв удар на себя. Я теперь жду голевую серию Карпукаса. При такой игре он должен тоже начать забивать. Сулейманов с Воробьевым тоже должны дополнить картину своими голами. Вообще «Локомотив» тяжело ловить. Забить там могут многие. 

- Галактионов снова угадал с заменами, выпустив Пиняева. Это уже его визитная карточка?

- Угадал или нет – вот и вся карточка. Любой тренер, выпуская игрока на замену, имеет логическое решение. Он смотрит: справляется футболист или нет, устал он или нет, как человек восстанавливается после скоростной работы, особенно во втором тайме, сидит ли человек на желтой карточке, есть ли травма, нужно ли усиливать и освежать игру. В общем, ход матча диктует тренеру решение, как усилить игру, не потерять ее и избежать поражения. Во встрече с «Химками» «Локомотив» во втором тайме выглядел настолько примитивно, и никаких угаданных замен у Галактионова не получилось. С «Зенитом» наоборот. Поэтому я никому не надеваю корону на голову, я в этом плане скуп на восхищения и принижения. Это касается и футболистов. Я бы пожелал сейчас Карпукасу поддержать свою игру, которую он показал вчера с «Зенитом». Он для меня открылся с лучшей стороны. Я за него порадовался. Он сделал шаг вперед в этом матче. Надо бы это закрепить.  

- Говоря о золотой гонке, можно ли утверждать, что «Зенит» в этом чемпионате столкнется с новым уровнем конкуренции?

- Да. Я очень доволен этим. Я вчера хотел, чтобы «Локомотив» выиграл у «Зенита» и обострил борьбу наверху. Но не хватило чуть-чуть. «Железнодорожники» почти исправили свою кляксу с «Химками». Считаю, «Локомотив» стал полноправным участником золотой гонки. Он перевернул плавное течение нашего чемпионата в лучшую сторону. С удовольствием смотрю за Батраковым, Карпукасом, Пиняевым. Этот чемпионат спокойной жизни «Зениту» не даст. Ему придется попотеть, и не факт, что он будет чемпионом в этом сезоне. 

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Елена Григорьевская

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